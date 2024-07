Un submarin rus a fost descoperit cum naviga in Marea baltica. Submarinul rus a fost fotografiat de un avion portughez de patrulare maritima P-3 Orion. Imaginile au fost surprinse cam in același timp in care armata rusa a efectuat exerciții submarine in Marea Baltica, care au implicat o pereche de submarine angajate intr-un duel cu […] The post Alerta in tarile NATO! Un submarin rus a ieșit la suprafața. L-au descoperit unde naviga first appeared on Ziarul National .