Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta, luni dupa-amiaza, la stație GPL din cartierul Priseaca, din municipiul Targoviște, unde s-au constatat scurgeri de gaze! Pompierii militari au intervenit de urgența, iar zona a fost izolata. De asemenea, traficul rutier a fost oprit minute bune. „Pompierii intervin in municipiul Targoviște,…

- Alerta intr-un cartier din Targoviște, dupa ce s-au semnalat scurgeri de gaz la o stație GPL. Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor și un echipaj SAJ Dambovița.

- Pompierii intervin, luni dupa-amiaza, intr-un cartier din Targoviște, dupa ce s-au semnalat scurgeri de gaz la o stație GPL. ”Pompierii intervin in municipiul Targoviste, cartier Priseaca, pentru a asigura masurile specifice de prevenire a incendiilor in cazul unei scurgeri de gaz la un SKID GPL. La…

- Echipajele ISU au intervenit la o stație GPL din București unde s-au semnalat scurgeri de gaz. Mai multe persoane din zona au fost evacuate. Stația GPL fusese inchisa in urma unorc ontroale efectuate in aceasta saptamana. Incidentul a avut loc in cartierul Vitan. „Intervenim in acest moment pe bld.…

- Comunicat de presa Va informam ca din cauza creșterii consumului de apa potabila in aceasta perioada, incepand cu data de 11.07.2023, in comunele Raciu și Lucieni se furnizeaza apa cu presiune scazuta, in intervalele orare 00:00 - 04:00 (2,8 bari ieșire stație) și 10:00 - 18:00 (3,2 bari ieșire stație),…

- Alerta intr-un bloc din Targoviste, duminica dupa-amiaza! Pompierii au intervenit de urgența dupa ce un incendiu puternic a izbucnit intr-un apartament. La sosirea echipajelor de intervenție acestea au constat faptul ca incendiul se manifesta la nivelul unei camere de locuit. Totodata, o persoana ranita…

- Alerta seara trecuta!Un barbat din Targoviște, s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la fereastra locuinței The post Alerta seara trecuta!Un barbat din Targoviște, s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la fereastra locuinței first appeared on Partener TV .

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut luni de polițiștii din Dambovița dupa ce, aflat la volan fara permis, ar fi provocat un accident și ar fi fugit de la fața locului.Potrivit IPJ Dambovița, in urma cercetarilor efectuate, polițiștii au reținut luni pentru 24 de ore un tanar de 26 de ani din Targoviște.…