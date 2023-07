Alertă în SUA! Un virus informatic plasat de China poate să paralizeze tot Statele Unite cauta un cod informatic malițios, despre care Washington-ul susține ca ar fi fost plasat de China in rețelele de infrastructura critica, inclusiv cea militara și de apa. Statele Unite se tem ca hackerii care au legaturi cu Beijing-ul au instalat un program informatic ce poate fi activat intr-un conflict militar. Un astfel de exemplu a fost atacul cibernetic catre Taiwan, potrivit antena3.ro . ”Administratia Biden cauta sa depisteze un presupus malware chinezesc despre care crede ca este ascuns in diverse instalatii americane. Acest malware este o „bomba cu ceas”, care ar putea permite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanța diplomatica a Rusiei in SUA a precizat, intr-un mesaj pe Telegram, ca a urmarit cu atenție declarațiile purtatorului de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe a SUA, John Kirby, despre oferirea de muniții cu dispersie Kievului, prin care, spune Moscova, „oficialul a…

- Avioane de vanatoare ruse au sicanat drone americane ce efectuau in spatiul aerian al Siriei o misiune anti-jihadista, a denuntat miercuri, 5 iulie, un comandant american, informeaza AFP."In timp ce trei drone MQ-9 americane efectuau o misiune impotriva unor tinte ale (gruparii) Stat Islamic, trei avioane…

- Administrația Biden urmarește situația care se desfașoara in Rusia dupa ce șeful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a promis ca se va razbuna impotriva conducerii militare a Rusiei din cauza a ceea ce a spus ca este o lovitura cu rachete impotriva trupelor sale in Ucraina, a informat CNN.„Monitorim…

- Sine ira et studio Orice discuție serioasa legata de Republica Moldova, in general, și de reunirea acesteia cu Romania, in special, trebuie sa plece de la o intreita abordare: premizele problemei, radiografia momentului, proiecțiile de viitor. Pe alt palier, sa-i spunem cel geografic (daca nu geopolitic)…

- Marina americana a dat publicitații un videoclip care demonstreaza ceea ce Pentagonul numește „interacțiune nesigura" in stramtoarea Taiwan. Un incident riscant care are loc pe fondul deteriorarii relației dintre Washington și Beijing.

- Incident internațional de securitate extrem de periculos in stramtoarea Taiwan, unde o nava militara a Chinei era cat pe ce sa loveasca un distrugator american, care naviga in apele internaționale ale stramtorii.

- Intr-un aviz comun, autoritatile insarcinate cu securitatea cibernetica in Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Australia si Noua Zeelanda au avertizat cu privire la "un grup de activitati" asociate "unui actor cibernetic cautionat de stat in Republica Populara Chineza, cunoscut si sub numele de "Volt…

- Doi foști premieri ai Romaniei, Adrian Nastase și Viorica Dancila, se afla in aceste zile la Beijing, la invitația Institutului Cultural Roman. Potrivit unui mesaj publicat de Nastase pe blogul personal, acesta a fost invitat sa țina „prelegeri” și sa participe la dezbateri la Institutul diplomatic,…