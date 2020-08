Stiri pe aceeasi tema

- Un fost ofiter al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a fost arestat si acuzat de spionaj in favoarea Chinei, a anuntat luni Departamentul Justitiei din SUA, relateaza Reuters.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut in presa sunt cretinisme'Potrivit…

- Presedintele kosovar Hashim Thaci a sosit luni la Haga pentru o audiere cu procurorii internationali care l-au acuzat in luna iunie pentru crime de razboi si crime impotriva umanitatii comise in timpul revoltei din Kosovo, din 1998-1999, contra regimului sarb, transmit Reuters si AFP. Inaintea audierii,…

- Fostul sportiv ucrainean Vasilii Vasilenko a fost acuzat de spionaj. El se afla intr-un izolator la Moscova, a declarat pentru RIA Novosti serviciul de presa al Curții Meșcianski. Interlocutorul agenției a precizat ca ex-fotbalistul a fost arestat inca in octombrie anul trecut, dar atunci a fost acuzat…

- Liviu Dragnea rupe tacerea dupa mai bine de un an. In exclusivitate la Realitatea PLUS, fostul lider al PSD a raspuns timp de cinci ore intrebarilor Ancai Alexandrescu, realizator Realitatea PLUS și coordonator al site-ului realitateadinpsd.net, despre tot ce nu a putut vorbi de cand se afla la inchisoare.…

- Informație de ultima ora dupa bomba DNA. Nelu Tataru , ministrul Sanatații a solicitat intrunirea de urgența a Consiliului de Administrație in vederea luarii deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Direcției Naționale Anticorupție.Procurorii…

- Un barbat din judetul Galati a fost arestat preventiv, luni, pentru 30 de zile, dupa ce a incercat sa-si omoare copilul de numai sapte luni, se arata intr-un comunicat transmis de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati. Potrivit sursei citate, Parchetul de pe langa Tribunalul Galati a cerut Tribunalului…

- Un fost puscas marin americano-britanic, detinut in Rusia si acuzat de spionaj, a fost operat de urgenta pentru hernie, au indicat vineri apropiatii sai, declarandu-se "preocupati" de starea sa de sanatate, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Paul Whelan, 50 de ani, care are si cetatenia…