Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene din Boboc, județul Buzau, a murit și trei sunt raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un copac, in timpul nopții de miercuri spre joi, in apropierea unitații militare.Citește și: Operațiunea care a produs…

- Un atac armat a avut loc, joi, in redacția ziarului The Capital Gazette din orașul american Annapolis, statul Maryland. ►Alerta s-a dat la ora pranzului. Un jurnalist al publicației The Capital Gazette a scris pe Twitter ca mai mulți colegi au fost impușcați printr-un zid de sticla. ►Cel puțin 5 persoane…

- Politia a deschis o ancheta dupa ce un copil a tras cateva focuri dintr-un pistol gasit in sectiunea de canapele a unui magazin IKEA din Statele Unite. Autoritatile spun ca arma ar fi cazut din pantalonii unui cumparator in momentul in care s-ar fi asezat sa testeze mobila.

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in ultima saptamana, au fost raportate alte peste 100 de cazuri noi de rujeola, numarul total de imbolnaviri fiind de peste 13.800. De la izbucnirea epidemiei, au decedat 55 de persoane din aceasta cauza. Potrivit INSP, in saptamana 04.06. – 08.06.2018…

- Un adolescent care a fost deportat in Mexic de autoritațile americane inainte sa termine liceul, a fost omorat trei saptamani mai tarziu. Manuel Antonio Cano-Pacheco, in varsta de 19 ani, a fost deportat de Forțele de Imigrații ale SUA in Mexic, țara sa natala. El a fost adus in SUA de catre parinții…

- Autoritatile locale ii sfatuiesc pe oameni sa ramana in case si sa cheme politia daca vad unul dintre animale. De asemenea, un urs a evadat de la gradina zoologica privata Eifel, dar a fost impuscat. Presa din Germania informeaza ca animalele au putut evada in urma unei inundatii cauzate de o furtuna…

- Autoritatile chineze au asigurat joi ca nu au descoperit 'niciun indiciu' care ar permite sa explice traumatismul cerebral suferit de un functionar american in China, caz ce aminteste de 'atacurile acustice' suferite de diplomati americani in Cuba, informeaza France Presse.'China a efectuat…

- Fortele de ordine au intervenit in numar mare si au incercuit o banca si un bloc de apartamente. Un suspect care a tras in politisti s-a baricadat. Cel putin o persoana a fost ranita cu focuri de arma. Persoana, a carei identitate nu este cunoscuta deocamdata a fost transportata de…