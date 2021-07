Alertă în SUA - Focuri de armă lângă un stadion din Washington Patru persoane au fost lovite de focuri de arma in exteriorul unui stadion unde avea loc sambata un meci de baseball la Washington, a indicat politia, precizand ca nu mai exista niciun pericol, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Focurile de arma au fost auzite de spectatorii acestui meci care a fost intrerupt. Patru persoane au fost victime ale impuscaturilor, a mentionat politia pe Twitter dupa ce initial raportase ca doua persoane au fost lovite de gloante.

"In prezent, exista o ancheta in curs de desfasurare si se pare ca orice pericol a fost indepartat pentru moment", au adaugat fortele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

