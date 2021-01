Stiri pe aceeasi tema

- Variantele genetice ale coronavirusului SARS-CoV-2, inclusiv cea descoperita in Marea Britanie, pot afecta acuratetea unor teste moleculare COVID-19 si sa conduca la rezultate fals negative ale acestora, a atentionat vineri Agentia pentru Alimente si Medicamente a SUA (FDA), potrivit Reuters.…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Noul coronavirus sufera mutatii, dupa cum s-a putut constata in ultima vreme, ca de altfel toți virușii, in general. Prin replicare, uneori, creeaza o noua copie a ARN-ului sau, ajungandu-se la greșeli. In ciuda faptului ca exista un sistem eficient de a-și corecta replicarea, pot exista mereu mici…

- Beijingul a impus stare de izolare la doar cateva luni de la ultimul val de infectari cu noul coronavirus. Administrația de la Beijing a impus izolarea in zece sectoare, in districtul Shunyi, in nord-estul orasului – o prima reintroducere a carantinei in capitala chineza dupa valul covid-19 din iunie…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a discutat sambata cu miniștrii ce masuri urgente trebuie intreprinse dupa ce s-a confirmat ca o noua tulpina a virusului COVID-19 s-ar putea raspandi mai rapid și ar putea duce la o creștere a cazurilor, relataza Reuters. BBC a raportat ca Londra și sud-estul Angliei…

- Statele Unite au declarat ca au autorizat utilizarea vaccinului COVID-19 al Pfizer Inc vineri, primele vaccinari fiind așteptate in cateva zile, marcand un punct de cotitura intr-o țara in care pandemia a ucis peste 295.000 de persoane, relateaza Reuters. Industria farma va caștiga zeci de miliarde…

- Un grup de consilieri al Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente pentru a evalua vaccinul anticoronavirus Pfizer Inc pentru uz de urgența se lupta pentru ca și persoanele din studiul clinic care au primit un placebo sa primeasca serul, relateaza Reuters. Se așteapta ca comitetul sa voteze…

- Compania AstraZeneca și Universitatea Britanica din Oxford au reluat testarea clinica a vaccinului experimental impotriva Covid-19 in Statele Unite ale Americii, scrie CNN. Compania și-a suspendat activitatea o perioada, numind-o „ o pauza de rutina”Compania a declarat ca Administrația SUA pentru Alimente…