Alertă în stațiunea Mamaia. Un bărbat a fost scos inconștient din mare/Omul a fost dus la spital Un incident a avut loc vineri, pe litoralul romanesc, in stațiunea Mamaia. S-au chemat de urgența salvatorii, pentru a ajuta un barbat care, din primele informații, a fost scos inconștient din apa marii. Intervenție contracronometru a salvatorilor constanțeni, dupa ce s-a dat alerta care a sunat mobilizarea in randul echipajelor medicale. Salvatorii i-au facut victimei […] The post Alerta in stațiunea Mamaia. Un barbat a fost scos inconștient din mare/Omul a fost dus la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

