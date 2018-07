Alertă în Spania. Român căutat de poliţiţi, după ce şi-a ucis soţia Din informațiile furnizate de polițiști, femeia a fost injunghiata de zeci de ori. Relațiile dintre cei doi s-ar fi deteriorat progresiv, iar in data de 17 iunie a obținut un ordin de restricție din partea Judecatoriei, menit sa o protejeze de barbatul care continua sa o caute dupa separare, scrie stiridiaspora.ro. Conform ordinului de restricție, barbatul nu avea voie sa se apropie la mai puțin de 200 de metri de ea pentru o perioada de cel puțin doi ani. Cei doi aveau impreuna doua fiice care acum au ramas fara nici un sprijin. Criminalul este cautat de poliția spaniola in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

