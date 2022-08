In prima zi a unei noi greve a personalului navigant al companiei aeriene irlandeze low-cost Ryanair, șase zboruri internaționale spre și dinspre Spania au fost anulate, luni dimineața, a anunțat unul dintre sindicatele care susțin greva. Decizia vine in completarea grevelor altor companii aeriene low-cost – inclusiv a companiei britanice Easyjet – de la inceputul […] The post Alerta in Spania! Grevele se reiau la Ryanair first appeared on Ziarul National .