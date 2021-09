Stiri pe aceeasi tema

- Numarul paturilor ATI avizate de DSP si dedicate pacientilor COVID-19 era duminica, la nivel national, 1.024, 184 dintre acestea fiind in Bucuresti, releva date transmise luni de Grupul de Comunicare Strategica, din care rezulta ca la nivelul tarii mai sunt disponibile 175 de paturi, din care 51 in…

- Numarul paturilor ATI avizate de DSP si dedicate pacientilor COVID-19 era duminica, la nivel national, 1.024, 184 dintre acestea fiind in Bucuresti, releva date transmise luni de Grupul de Comunicare Strategica, din care rezulta ca la nivelul tarii mai sunt disponibile 175 de paturi, din care 51…

- 1.024 de paturi ATI sunt disponibile duminica, 19 septembrie, la nivel național, pentru pacienții COVID-19, dintre care 849 sunt ocupate, iar in București mai sunt libere 51 de locuri, a transmis Grupul de Comunicare Strategica la solicitarea Libertatea.Secțiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii…

- Ministerul Sanatatii a informat joi ca mai sunt libere 109 paturi de terapie intensiva in toata tara, dintre care 40 sunt pentru copii. In Bucuresti mai sunt libere trei paturi la terapie intensiva. Un numar de 6.271 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil,…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, 946 de cazuri noi de coronavirus și 19 decese. Pana vineri, 27 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.094.870 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) The post Coronavirus: creștere mare a numarului de cazuri,…

- Datele la nivel național, publicate joi de autoritați, arata ca media ratei de infectare cu COVID-19 a crescut pentru a treia zi consecutiv și a ajuns la valoarea 0,32, cu 0,01 mai mult decat in ziua precedenta.Cea mai mare incidența la mia de locuitori calculata in ultimele 14 zile este in județul…

- Bolnavii erau internați in spitale Sase decese au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, a informat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, este vorba despre 3 barbati si 3 femei, internati in spitale din judetele Botosani, Caras-Severin,…

- Autoritațile au confirmat vineri 126 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 25.738 de teste. Este prima zi fara decese raportate in ultimele 24 de ore de la inceputul pandemiei in Romania. In schimb, a fost introdus un alt deces mai vechi fiind introdus acum in…