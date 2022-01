Alerta in Sinaia! Oamenii au primit mesaj sa evite o zona din cauza ursilor

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe DN2A la intersectie cu Tepes Voda. Un tir s a rasturnat.Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea, este vorba despre accident rutier pe DN2A la intersectie cu Tepes Voda. Un tir incarcat cu fier vechi s a rasturnat.Sursa foto:Arhiva…

- Un numar de 13 persoane, intre care trei copii, au fost evacuate de pompieri in urma izbucnirii unui incendiu, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc din municipiul Constanta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea". Cinci adulti si un minor au fost coborati din…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina in judetul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina astazi in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe strada Principala din Poarta Alba.Un pieton a…

- Barbatul in varsta de 49 de ani care a fost prins, marti, sub un mal de pamant in timp ce lucra la o retea de canalizare, a fost declarat decedat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, se pare ca acesta a stat peste 40 de minute prins sub…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, prin apel la 112, sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc intre doua autoturisme, in zona Butoaie din statiunea Mamaia.In urma impactului violent, o persoana a ramas incarcerata.…

- Centrul comercial Kaufland din municipiul Campina a fost amendat, miercuri, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, dupa montarea unor separatoare mobile pentru a permite accesul persoanelor care nu detin certificat verde doar in supermarket, nu si in magazinele din galeria comerciala.…

- Cadavrul carbonizat al unui barbat a fost gasit, joi seara, intr-o casa distrusa de un incendiu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuinta din comuna Gura Vadului, sat Persunari.…

- Accident rutier pe strada Eliberarii din municipiul ConstantaCadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre un autoturism si o motocicleta,…