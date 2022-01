Un incendiu s-a declanșat la rafinaria petroliera Antipinsky, in Regiunea Tiumen din Siberia, Rusia, a declarat marți Ministerul Regional de Urgențe. „Confirmam faptul ca un incendiu a fost declarart la rafinaria Antipinsky”, a declarat serviciul de presa al ministerului. Nu sunt raportate victime O sursa din serviciile regionale de urgența a declarat pentru Tass ca […] The post Alerta in Siberia. Incendiu la cea mai mare rafinarie independenta din Rusia! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .