Stiri pe aceeasi tema

- Profesor din Iasi, confirmat cu coronavirus, chiar inainte de inceperea Evaluarii Naționale 2020. Sindicalistii din invatamant acuzand autoritatile ca stiu despre existenta cazurilor de Covid-19 din scoli, insa ascund adevarul.

- Metrorex: Un angajat, confirmat cu Covid-19 Foto: metrorex.ro. Metrorex informeaza ca un angajat al societații a fost confirmat pozitiv cu Coronavirus. Barbatul de 64 de ani nu se afla la locul de munca, se arata în comunicatul Metrorex. "Prin specificul funcției acesta…

- Autoritațile sanitare sunt in alerta dupa ce a fost confirmat un nou caz de COVID 19 in municipiul Buzau. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre un barbat in varsta de 41 de ani. Acesta a avut simptomatologie ușoara și s-a prezentat la o unitate sanitara, unde a primit recomandarea…

- Mai multi medici de la cel mai mare spital suport Covid-19 din tara, Spitalul Colentina, sunt confirmati pozitiv cu noul coronavirus, anunța Mediafax.Surse din spital spun ca pe sectia de ATI 1 sunt cel putin 9 cadre medicale confirmate pozitiv, iar alte 17 teste sunt in lucru. Florin…

- Alerta la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, astazi, dupa ce un angajat a fost confirmat pozitiv in urma testarii pentru virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. „Testarea s-a facut pentru ca, persoana in cauza acuza simptome specifice. Rezultatul testarii a fost…

- 15 persoane, printre care o asistenta și un psiholog, au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus la Institutul Oncologic Cluj-Napoca. Toți cei 15 sunt izolați.Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca depistarea persoanelor infectate a avut loc in urma…

- Un jandarm din Argeș a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Acesta a revenit in țara din Turcia și nu s-a izolat acasa pentru ca Turcia nu era zona galbena. De cand a revenit in țara, jandarmul a avut mai multe misiuni alaturi de colegi, transmite Mediafax.Un jandarm din județul Argeș a fost…

- Ziarul Unirea SURSE: Al 4-lea caz de infectare cu COVID-19 in ALBA: Un barbat din Ciuruleasa, confirmat pozitiv cu noul coronavirus In județul Alba s-a inregistrat cel de-al 4-lea caz confirmat de COVID-19, au precizat surse pentru ziarulunirea.ro. Este vorba despre un barbat din comuna Ciuruleasa care…