- Atat polițiștii din Capitala, cat și specialiștii Serviciului Roman de Informații au fost mobilizați pentru a face verificari intr-un caz semnalat, luni, prin intermediul numarului unic de urgența, 112. Oamenii legii și specialiștii SRI intervin la fața locului, dupa ce s-a semnalat ca intr-o stație…

- O alerta cu bomba a fost anuntata la Oregon Park din Pipera, unde se afla si sediul postului de radio Europa FM. „In jurul orei 13.00, prin apel 112, o persoana a anunțat ca la sediul unui post de radio, situat in sectorul 2, ar exista un dispozitiv explozibil. La fața locului s-au deplasat polițiști…

- „Urmare sesizarii formulate in sistem 112, in care o persoana anunta existenta unui dispozitiv exploziv in incinta unui complex comercial din sectorul 1, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat initiatorul apelului, un minor de 15 ani", precizeaza Politia…

- Alerta cu bomba la un mallul din nordul Capitalei, situat la ieșirea din București spre Ploiești. Clienții care se aflau in Baneasa Shopping City au fost evacuați, iar pirotehniștii intervin la fața locului, a informat portalul B365.Potrivit unei comunicari a Serviciului Roman de Informații, „in urma…

- Joi, in jurul orei 13.30, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la un accident rutier in care a fost implicata o autospeciala de poliție, pe raza sectorului 1, anunța Poliția Capitalei. Agentul de poliție, aflat la volan, polițist incadrat in anul…

- Un barbat a sunat autoritațile, sambata seara, și a anunțat ca la gara din municipiul Targoviște este o bomba. Ulterior s-a dovedit ca a fost o alarma falsa, iar barbatul in cauza este cautat de oamenii legii. Update: Alerta cu bomba de la gara din Targoviște s-a dovedit a fi falsa. Pirotehniștii au…

- "La data de 1 ianuarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca in gara din municipiul Targoviste este o bomba. Politistii s-au deplasat la fata locului, fiind efectuate verificari in colaborare cu reprezentanti…

- Mall din sectorul 3, evacuat in urma unui anunț cu bomba Foto arhiva Un mall din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat, miercuri, în urma unui anunt anonim în care se semnala ca în interiorul cladirii se afla un dispozitiv exploziv, a anuntat Politia Româna. "Astazi,…