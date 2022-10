ALERTĂ în Rusia. Un avion militar s-a prăbușit peste un bloc de locuințe (VIDEO) Este alerta in Rusia. Un avion militar s-a prabușit peste un bloc de noua etaje in regiunea Krasnodar. Imediat dupa, martorii spun ca au auzit mai multe explozii, iar cladirea a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipe de intervenție acționeaza la aceasta ora la fața locului. Salvatorilor le este foaret greu sa se apropie de bloc, din cauza fumului poate gros.1 5 apartamente au fost avariate in urma incendiului, care a fost incadrat la gradul patru de dificultate. Ministerul rus al Apararii a declarat ca accidentul a avut loc in timpul unui zbor de antrenament. Din fericire, pilotul aeronavei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

