Alertă în Rusia: forțele aeriene ale Kremlinului anunță duminică dimineața că au respins puternice atacuri ucrainene cu drone, ce ținteau Moscova și Crimeea Fortele aeriene ale Rusiei au respins, duminica dimineata, un atac coordonat al Ucrainei asupra Crimeei, distrugand cel putin sase drone care vizau peninsula din directii diferite, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, scrie news.ro. Doua drone au fost distruse la ora 1:15 a.m. (2215 GMT sambata) in largul coastei vestice a Crimeei si alte patru jumatate de ora mai tarziu in largul coastelor de nord-vest si est, a precizat ministerul pe aplicatia de mesagerie Telegram. Ministerul nu a precizat daca au existat pagube sau victime. Reuters nu a putut verifica raportul in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

