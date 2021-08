Stiri pe aceeasi tema

- O scurgere de petrol in apele de pe coasta rusa a Marii Negre survenita in weekend s-a extins pe o suprafata de circa 80 de kilometri patrati si este mult mai mare decat s-a estimat initial, au declarat miercuri cercetatori de la Academia de Stiinte a Rusiei (RAN), pe baza unor imagini din satelit,…

- Rusia va lua masuri adecvate in cazul in care frontiera sa de stat din Marea Neagra va fi incalcata, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, exprimand ingrijorarea Moscovei cu privire la declaratiile facute anterior de ministrul britanic de externe Dominic Raab, potrivit…

- Flota rusa din Marea Neagra a indicat, intr-un comunicat, ca echipajele a doua nave mari de debarcare au efectuat tiruri asupra unor tinte maritime si aeriene in Marea Neagra. Acest exercitiu a avut loc la doua zile dupa ce Rusia si-a testat sistemele de aparare antiaeriana instalate in Crimeea.In plus,…

- Expertii militari arata ca solicitarea Moscovei privind anularea exercitiului NATO Sea Breeze 2021 de pe coastele Ucrainei, dar si exagerarea incidentului cu distrugatorul britanic aflat in Marea Neagra au legatura cu interesele lui Putin, care are nevoie sa distraga atentia de la marile probleme din…

- „Rușii au exagerat intenționat o potențiala situație periculoasa pentru a da un mesaj politic Marii Britanii”, a declarat, pentru Libertatea, Iulian Fota, expert in relații internaționale, despre incidentul de la Marea Neagra in care Rusia a transmis ca forțele sale au deschis focul și au lansat bombe…

- Moscova sustine ca a tras focuri de avertisment impotriva distrugatorului britanic HMS Defender, Londra dezminte. Site-ul Institutului Naval al Statelor Unite a relatat luni ca datele open-source de navigare ale HMS Defender si ale unei alte nave NATO au fost falsificate pentru a crea impresia ca acestea…

- Forțele armate rusești au tras salve de avertisment inspre distrugatorul britanic HMS Defender pe care Moscova il acuza ca a intrat in apele sale teritoriale din largul Capului Fiolent aflat in apropierea Sevastapolului, relateaza agenția rusa Interfax . „Distrugatorul a fost avertizat in avans ca…

- Intalnirea dintre Joe Biden și Vladimir Putin incepe miercuri la Geneva la ora locala 13.35 (14.35 ora Romaniei) și va dura in jur de cinci ore, un semn in plus ca subiectele de discuție sunt multe și spinoase. Nimeni nu se așteapta insa la rezultate majore, ci doar la mici pași spre o eventuala relație…