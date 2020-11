Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a reacționat dur, marți, dupa ce președintele Klaus Iohannis a indicat PSD ca fiind vinovatul moral pentru incendiul de la spitalul din Piatra Neamț in urma caruia au murit 10 persoane. „Iohannis, te cațeri pe cadavre fara rușine pentru a ține la putere guvernul MORȚII! Ești…

- Autoritatile sanitare de la Oslo au adoptat o politica de combatere a pandemiei care afecteaza din plin sportul din aceasta tara. La 48 de ore dupa ce nationala de fotbal a Norvegiei a ajuns in centrul atentiei, deplasarea ei in Romania fiind anulata de Ministerul Sanatatii, astazi, inca o decizie dura…

- DURERE… Pe platoul din fata Primariei Barlad, lateral de Biserica Domneasca, aseara au fost comemorate victimele accidentelor de circulatie. Actiunea a fost organizata de Carmen Suciu, membra a Asociatiei Victimelor Accidentelor Rutiere, de Asociatia „Nascuta Inger” Piatra Neamt si de cotidianul …

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

- CIFRE… Vasluiul este unul dintre cele mai putin afectate judete din Romania cand vine vorba despre coronavirus. Autoritatile sanitare au decis impunerea unor restrictii locale, astfel incat in majoritatea localitatilor situatia pare a fi tinuta sub control. La nivel national, din cele 41 de judete,…

- Alerta in Romania! Polițiști in civil umbla pe strazi! Oricine poate lua amenda daca nu respecta anumite reguli. Informația este oferita momentan pe surse guvernamentale. Alerta in Romania! Polițiști in civil umbla pe strazi! Oricine poate lua amenda daca nu respecta masurile de protecție impotriva…

- Irina Rimes a ajuns in Romania, in 2013, fara nicio perspectiva, in afara visului de a face muzica. Lipsa banilor a obligat-o sa-si vanda piesele in Republica Moldova, dar spune ca atunci, cand se chinuia sa se remarce, era la fel de fericita ca acum, cand e o cantareata cunoscuta pe ambele maluri ale…

- Polițiștii sunt in alerta, dupa ce au descoperit ca au fost lansați bani falși in circulație. In urma unei percheziții efectuate in județul Constanța, polițiștii au ridicat peste 60.000 de euro susceptibili a fi falsificați. Anunțul oficial al poliției Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații…