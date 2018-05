Stiri pe aceeasi tema

- Ce inseamna dezvoltare personala? Aceasta noțiune ia amploare nu doar in Romania, ci pe plan mondial. Din ce in ce mai mulți oameni iși propun sa invețe, sa evolueze, sa se autodepașeasca, sa-și infrunte temerile cele mai adanci și sa devina mai buni și mai adaptați realitații, prin cunoaștere susținuta.…

- Gica Hagi are o reactie exploziva dupa alegerea lui Razvan Burleanu in fruntea FRF. Hagi crede ca tot ce s-a intamplat nu a fost corect si acuza sistemul pile, cunostinte si relatii care l-ar fi propulsat pe Burleanu in cea mai inalta functie a Federatiei Romane de Fotbal. "Toate angajarile…

- Din primele informații accidentul s-a intamplat din cauza unei erori de navigație a echipajului, informeaza Romania TV. Citeste si Vas de croaziera in flacari pe Dunare. Opt persoane au fost ranite Oamenii de pe mal au privit ingroziți cum vasul de peste 65 de mii de tone se indreapta…

- Alerta intr-un oras important din Romania. Aproape toti locuitorii au ramas fara apa potabila din cauza unei alunecari de teren. Totul se intampla in Bacau, acolo unde conducta magistrala care alimenteaza orasul a fost avariata de o alunecare de teren. Oamenii merg acum dupa apa la izvoare aflate…

- Parlamentul European trimite Comisia de Control Bugetar in Romania, pentru a verifica stadiul absorbției fondurilor europene de catre țara noastra. Cel mai probabil, o delegație a Comisiei va ajunge in Romania in luna septembrie a acestui an.Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in…

- Elan Schwartzenberg a abordat, la B1 TV, cel mai sensibil subiect care il vizeaza. Acuzat, de mai multe personaje, ca l-ar fi ucis pe Codruț Marta, afaceristul a raspuns ca are dovezi, așa cum au și instituțiile statului, ca Marta a fost vazut și la multa vreme dupa ce s-a spus ca a disparut.”Sorina…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, sambata, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat mediile climatologice specifice acestei perioade in regiunile sud-vestice și sudice și apropiate de acestea in restul teritoriului. Incepand de duminica, vremea va fi inchisa, iar precipitatiilor…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…