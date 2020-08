Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au gasit 35 de tone de azotat de amoniu, depozitat in condiții improprii, la sediul unei firme din județul Galați. Administratorul societații este cercetat pentru trafic de produse și substanțe toxice. Substanța este aceeași cu cea care a provocat uriașa explozie din Beirut, in urma careia…

- Aproximativ 35 de tone de azotat de amoniu, substanta care a produs explozia devastatoare de la Beirut, au fost gasite de polițiștii galațeni depozitate in conditii improprii, la Vladesti, aproape de granita cu Republica Moldova....

- Polițiștii au gasit 35 de tone de azotat de amoniu, depozitat in condiții improprii, in sediul unei firme din județul Galați, transmite, luni, Poliția Romana. Administratorul societații este cercetat pentru trafic de produse și substanțe toxice. In explozia de la Mihailești, din 2004, unul dintre…

- Cel putin 16 responsabili ai portului din Beirut si ai autoritatilor vamale au fost arestati in ancheta privind explozia mortala si devastatoare produsa marti la un depozit in care se aflau stocate tone de azotat de amoniu, a anuntat joi procurorul militar, relateaza Agerpres, citand AFP.Este vorba…

- Cel putin 16 responsabili ai portului din Beirut si ai autoritatilor vamale au fost arestati in ancheta privind explozia mortala si devastatoare produsa marti la un depozit in care se aflau stocate tone de azotat de amoniu, a anuntat joi procurorul militar, relateaza AFP. Este vorba de…

- Cel putin 16 responsabili ai portului din Beirut si ai autoritatilor vamale au fost arestati in ancheta privind explozia mortala si devastatoare produsa marti la un depozit in care se aflau stocate tone de azotat de amoniu, a anuntat joi procurorul militar, relateaza AFP.Este vorba de ''responsabili…

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…

- Premierul Hassan Diab a anuntat ca aproximativ 2.750 de tone de nitrat de amoniu erau stocate in depozitul portului din Beirut unde s-a produs marti explozia care a provocat victime si daune fara precedent in capitala libaneza, transmite miercuri AFP.