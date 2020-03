Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au anuntat ca 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata in Romania, iar pentru 10.771 de persoane a fost instituita izolarea la domiciliu. Pana miercuri, la ora 17.00, s-au facut 579 de teste, fiind confirmate sase cazuri de infectare cu coronavirus.

- Tanarul din Gorj, infectat cu coronavirus și declarat vindecat de medici, nu va fi externat luni din spital. Duminica, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca tanarul nu poate fi lasat sa plece acasa, unde membrii familiei acestuia sunt in izolare. „Este negativ, urmeaza sa fie externat, dar tocmai asta…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate, in Romania, in urma cu puțin timp. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat ca doua persoane, un barbat din Maramureș, in varsta de 45 de ani și o femeie,…

- Șeful ISU, Raed Arafat, arata ca, in acest moment, in Romania doar un cetațean este infectat cu coronavirus, dar arata ca in orice moment poate sa apara un al doilea caz.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 8: Cutu Catu Cazino e viata mea! ”Situația nu s-a schimbat.…

- Primul pacient din Romania infectat cu coronavirus a fost confirmat, miercuri seara, de catre Victor Costache, ministrul Sanatatii, si secretarul de stat Raed Arafat. Este vorba despre un barbat din Gorj care a intrat in contact cu italianul bolnav aflat in perioada 18-22 februarie in judetele Dolj…

- ”Este vorba dspre un singur caz, pacientul nu este simptomatic. Este un test pozitiv, asta ineamna ca el trebuie sa fie transportat la spital. un echopaj cu izoleta a plecat deja spre Gorj și il a transporta pe pacient in siguranța la Matei Balș. In preajma acestuia mai sunt șapre persoane ale caror…

- Aproximativ 100 de persoane au fost surprinse in apropierea unui vulcan din Noua Zeelanda care a erupt luni, incident in urma caruia mai multe persoane au fost ranite sau sunt date disparute, informeaza site-ul Stuff, scrie Mediafax.Cel puțin o persoana evacuata de pe insula este in stare…