Alertă în rândul salvatorilor: accident cu cinci răniți! O mașină s-a răsturnat Mai multe echipaje ale salvatorilor au intervenit de urgența, joi dimineața, pentru a le acorda ajutor persoanelor care au avut de suferit de pe urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Accidentul a avut loc la kilometrul 41 al autostrazii A1, in județul Giurgiu, pe sensul de mers catre Pitești, potrivit […] The post Alerta in randul salvatorilor: accident cu cinci raniți! O mașina s-a rasturnat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, pe A1, in județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a avut loc pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme,…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident produs joi, pe A1, județul Giurgiu, intre doua autoturisme. In urma impactului, una dintre mașini s-a rasturnat in padure. Accidentul s-a produs pe A1, la km 41, pe sensul de mers spre Pitești. Au fost implicate doua autoturisme, unul dintre…

- La fața locului au intervenit Garda de Intervenție Sangeorz-Bai, Salvamont Bistrița-Nasaud și un echipaj de pompieri cu o autospeciala destinata descacerarii complexe, care au gasit victima extrasa de sub autovehicul de catre aparținatori. Aceatsa era conștienta, cooperanta și acuza dureri la nivelul…

- Un autocar in care se aflau 30 de pasageri si un autoturism in care erau doua persoane au fost implicate intr-un accident rutier, miercuri dupa-amiaza, pe autostrada A 1, in judetul Giurgiu. In urma impactului, autoturismul a luat foc. O persoana aflata in acesta a fost ranita. Accidentul…

- Doi tineri, de 18 și 22 de ani, au murit și alți trei cu varste cuprinse intre 18 și 20 de ani sunt raniți, dupa ce un autoturism s-a rasturnat duminica, 15 august, la Cornu Luncii, in județul Suceava, informeaza Monitorul de Suceava . Accidentul de circulație s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, in Campulung. Potrivit Poliției Argeș, mașina condusa de un barbat de 56 de ani, din Campulung, pe DN 73, dinspre Pitești catre Campulung, a pierdut controlul…

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit și doua persoane au fost ranite, sambata dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, pe DN73, in apropiere de Pitești și apoi a luat foc. Potrivit Poliției Argeș, un șofer de 56 de ani, din Campulung, a pierdut controlul mașinii pe care […] The post…

- Doua persoane au ajuns, ieri, la spital, pentru ingrijirimedicale, dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au tamponat, una dintre acestea rasturnandu-se. Accidentul s-a petrecut miercuri dupa amiaza. Conform polițiștilor, un autoturism condus de un șofer de 60 de ani nu a respectat indicatorul “Oprire”…