- Oamenii care lucreaza acolo sunt și ei acum suspecți, așa ca ii așteapta pe inspectorii de la Direcția de Sanatate Publica pentru a le face testele. Cei care au intrat in contact direct cu angajata vor intra in izolare la domiciliu timp de 14 zile si vor fi testati.Salariata a fost testata ieri (miercuri…

- Alerta la Spitalul Județean din Reșița dupa ce o femeie, in varsta de 82 de ani, care este la ATI, a fost confirmata, astazi, ca este infectata cu coronavirus. Batrana a fost in zona Madrid din Spania și cand s-a intors in țara a intrat in autoizolare. Sambata i s-a facut rau și a fost […] Articolul…

- Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, s-a izolat in propriul birou din incinta instituției, dupa ce a aflat ca in Primarie a fost confirmata un caz de coronavirus. Este vorba despre o angajata care se afla de mai multe zile la spital.

- Conform informatiilor primite de la Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, in judetul nostru sunt la aceasta ora: - 1 persoana confirmata cu Coronavirus - 99 persoane in carantina si - 330 persoane in iz ...

- Femeia de 41 de ani internata la Iasi si confirmata cu coronavirus, dupa ce s-a intors din Dubai, este o angajata a Ministerului Sanatatii, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Initial s-a anuntat ca femeia lucreaza in judetul Mures.

- Angajata OSIM, confirmata cu coronavirus, a fost la serviciu timp de trei zile si a intrat in contact direct cu 29 de persoane la locul de munca. Cladirea OSIM a fost dezinfectata, iar activitatea este suspendata pana in data de 16 martie.Cel de-al doilea caz de infectare cu noul coronavirus din Bucuresti…

- Femeia de 42 de ani din Bucuresti confirmata cu coronavirus este angajata a OSIM si a fost la serviciu timp de trei zile, a anuntat, luni, Ministerul Economiei. Ea a intrat in contact direct cu 29 de persoane la locul de munca, iar cladirea OSIM a fost dezinfectata de o firma specializata. Activitatea…