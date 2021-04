Alerta in Prahova! O tanara din Campina a disparut fara urma! Daca ai vazut-o, suna urgent la 112! Alerta in Prahova! O mama din Campina nu da de urma fiicei sale. La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției muncipiului Campina au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca fiica sa, numita TACHE MIHAELA-RAMONA, in varsta de 14 ani, a plecat in mod voluntar la data de 17 aprilie a.c., in jurul orei 14:00 și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,50m, greutate 50 kg, bruneta, par lung și purtat desprins, ochi caprui, tatuaj cu litera „A" pe mana dreapta, in zona incheieturii, in prelungirea degetului mare. La momentul plecarii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 aprilie a.c., un barbat in varsta de 39 de ani a fost gasit mort in zona Limbaselu (Azuga), acesta fiind, se pare, „omorat de un animal salbatic”, dupa cum precizeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, intr-un comunicat de presa. Conform aceleiasi surse – IPJ…

- *Ați vazut-o?* Ieri, 4 aprilie, in jurul orei 21:00, Secția de Poliție nr.2 Ploiești a fost sesizata cu privire la faptul ca minora *POPESCU IOANA CATALINA*, in varsta de 17 ani, a plecat de la domiciliul sau in cursul aceleiași zile și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: aproximativ…

- F. T. In noaptea de joi spre vineri ( 11/12 martie), pompierii prahoveni au fost alertati, in jurul orei 2.30, ca pe DN 1 (zona statiunii Busteni), un autotren fara incarcatura a derapat, rupand bara de protectie a soselei, ramanand suspendat la aproximativ cinci metri deasupra raului Prahova, existand…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca fiica sa, numita GHEORGHE NADIA, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 9 martie a.c. in jurul orei 18:00 și nu s-a intors…

- La data de 10 martie a.c., in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca fiica sa, numita GHEORGHE NADIA, in varsta de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu, la data de 9 martie a.c. in jurul orei 18:00 și nu s-a [...]

- La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești, au fost sesizați de catre o femeie domiciliata in Ploiești, cu privire la faptul ca, soacra sa, ENIȘOR MARIA, in varsta de 47 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 15.02.2021, in…

- La data de 3 februarie a.c., in jurul orei 12:00, polițiștii Poliției municipiului Campina au fost sesizați de catre o femeie din Campina cu privire la faptul ca fiica sa, numita KIS CRISTINA-ROXANA, in varsta de 38 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in cursul dimineții și nu a mai revenit.…

- Un conflict spontan a izbucnit vineri, in jurul orei 21, in centrul orasului Campina, a anuntat biroul de presa al IJP Prahova. Se pare ca un grup de persoane s-ar fi luat la cearta, iar pe fondul consumului de alcool, scandalul a degeberat intr-o bataie in toata regula. Iata ce transmite…