Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca avem canicula inseamna ca sunt posibile și fenomene meteo extreme, a avertizat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, joi, intr-o ședința operativa la Ministerul Afacerilor Interne cu scopul de a fi stabilite masurile necesare pentru gestionarea problemelor generate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a transmis autoritatilor centrale si locale, in cadrul unei videoconferinte prezidate astazi, 11 iulie, sa fie pregatite sa intervina eficient in contextul temperaturilor crescute prognozate la nivel national pentru zilele urmatoare. Astfel, ministrul Afacerilor…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a facut apel, joi, la institutiile competente, sa monitorizeze atent folosirea focului deschis, in contextul temperaturilor deosebit de ridicate din aceasta perioada. „Referitor la riscul incendiilor de padure…

- Județul Cluj va avea un elicopter modern de tipul Black Hawk, aeronava urmand sa fie utilizata in situații de urgența. In țara noastra sunt șase astfel de elicoptere a anunțat la Cluj, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov vine cu o serie de recomandari in contextul avertizarii de canicula emisa de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila pentru sudul țarii. ANM anunța temperaturi de pana la 37 de grade Celsius intr-o avertizare Cod portocaliu de canicula,…

- Avand in vedere ultimele date primite si informatiile preliminare in cazul strazii surpate la Slanic, se impun masuri suplimentare de evacuare in zona adiacenta craterului, a anuntat joi prefectul judetului Prahova, Emil Draganescu. ”Prefectul judetului, domnul Emil Draganescu, aflandu-se la fata locului…

- Extinderea perimetrului de siguranța prin evacuarea comunitaților din apropierea zonei afectate este o masura esențiala pentru asigurarea securitații acestora. Acțiunea de evacuare va fi realizata in cel mai scurt timp posibil, cu sprijinul Instituției Prefectului și a Inspectoratului pentru Situații…

- Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova solicita Consiliului Judetean Prahova, Primariei Slanic, Societatii Nationale a Sarii S.A.- Sucursala Salina Slanic si unui operator economic sa puna la dispozitie in termen de 48 de ore studiile geotehnice si geologice realizate pe raza localitatii…