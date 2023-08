Ministerul polonez al Apararii a anunțat ca va crește numarul de trupe la granița cu Belarus, dupa ce doua elicoptere din Belarus au incalcat marți spațiul aerian al Poloniei, relateaza The Guardian. Doua elicoptere militare din Belarus ar fi patruns, marți, in spațiul aerian al NATO, in timpul unor exerciții militare. Ministerul polonez al Apararii […] The post Alerta in Polonia. Varșovia trimite trupe suplimentare la granița, dupa ce doua elicoptere din Belarus au intrat in spatiul NATO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .