Ministerul Apararii de la Varsovia a comunicat, sambata, ca un obiect neidentificat a patruns in spatiul aerian polonez, din directia Belarusului. „Centrul de Operatiuni Aeriene a observat aparitia in spatiul aerian polonez a unui obiect care zbura dinspre Belarus", a anuntat ministerul printr-un mesaj pe Twitter, adaugand ca „probabil este un balon de observatie", iar […]