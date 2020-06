Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Avram s-ar fi simțit rau duminica, iar luni a fost testat pentru noul coronavirus la o clinica privata. Rezultatul testului a fost pozitiv, iar deputatul ALDE a fost internat la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Un barbat din Bacau a murit, iar iubita lui e in stare grava, dupa…

- Deputatului Constantin Avram, președintele ALDE Bacau, este internat la Spitalul Județean de Urgența Bacau, confirmat cu COVID-19.Avram s-ar fi simțit rau duminica, iar luni a fost testat pentru noul coronavirus la Regina Maria. Rezultatul testului a fost pozitiv, iar deputatul ALDE a fost…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca nu exista nici o justificare medicala pentru prelungirea starii de alerta, ci doar “interesul electoral si de afaceri” al guvernantilor.“Cum era de asteptat, domnul Iohannis i-a dat ordin premierului sa prelungeasca starea de alerta! Cred ca domnului…

- Barbatul era din judetul Mehedinti si era internat la Spitalul Județean din Sibiu, fiind confirmat cu coronavirus. Acesta s-a spanzurat in noaptea de duminica spre luni chiar in incinta secției de Boli Infecțioase. Polițiștii fac cercetari. „Un barbat in varsta de 76 de ani, domiciliat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca autoritatilor locale trebuie sa li se dea competente in gestionarea starii de alerta, pentru ca situatia este "total diferita" de la un judet la altul. "Autoritatile spun ca trecem la un grad mai scazut de masuri (...). L-am auzit pe domnul…

- Un polițist din Timiș a fost confirmat, duminica, cu coronavirus. Agentul urmeaza sa fie internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, iar DSP a deschis o ancheta epidemiologica.Polițistul de 25 de ani lucreaza la secția de Poliție 5 și a fost internat la Spitalul Militar din Timișoara și…

- Barbatul de 52 de ani, din Turcinești, care a decedat la UPU Targu Jiu, nu era infectat cu noul coronavirus. Cetațeanul a murit la sfarșitul saptamanii trecute, la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu. Barbatului i-a facut rau și a chemat ambulanța. A ajuns la spital, dar nu a mai putut fi salvat.…

- Un copil de doar doua luni a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Inițial, micuțul a ajuns la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, cu febra. Pacientului i s-au recoltat probe, iar rezultatul a fost pozitiv pentru coronavirus. Rezultatul pentru mama copilului urmeaza sa vina in curand. Marți…