- Salvamontistii din Busteni intervin, sambata seara, pentru recuperarea unei femei care a cazut de pe o stanca, in Valea Tapului din Muntii Bucegi, starea ei fiind grava. O alta femeie, care a incercat sa o ajute pe cea dintai, are nevoie de ajutor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Salvamontistii din Busteni intervin, sambata seara, pentru recuperarea unei femei care a cazut de pe o stanca, in Valea Țapului din Muntii Bucegi, starea ei fiind grava. O alta femeie, care a incercat sa o ajute pe cea dintai, are nevoie de ajutor. Seful Salvamont Prahova, Daniel Banu, a declarat ca…

- Echipajul Salvamont din Busteni intervine in muntii Bucegi pentru recuperarea unei turiste care a cazut in gol 30 de metri. Accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza pe un traseu nemarcat din zona Acele Morarului.

- Salvamontistii intervin duminica dimineata pentru recuperarea unui barbat de 52 de ani, accidentat in zona Balea Cascada dupa ce a alunecat de pe o stanca si s-a lovit la spate. In zona s-a deplasat si un echipaj SMURD pentru preluarea victimei si transportul acesteia la spital. Potrivit reprezentantilor…

- Un turist a fost atacat de urs pe Valea Cerbului din Busteni, miercuri dimineata, transmite Antena3.ro. Din primele informatii, victima este un barbat in varsta de 28 de ani, care a fost muscat de mana de animal. Acesta a fost transportat la spital. Jandarmii montani au intervenit si marti seara pentru…

- O turista și-a fracturat un picior și a fost recuperata de salvamontiști din zona Varfului Omu din Bucegi și apoi transportata in siguranța pana la baza muntelui, de unde a fost preluata de un echipaj SMURD. Femeia suferise o fractura deschisa și a fost operata la Spitalul din Azuga. Salvamontiștii…

- Doi tineri și bunica lor de 72 de ani au ramas blocați pe Jepii Mici. Salvamontiștii au fost alertați duminica seara de cei trei turiști, care nu au mai putut cobori de pe munte. Cei doi tineri și bunica lor, in varsta de 72 de ani, au coborat de la cabana Caraiman spre Bușteni, dar au ramas blocați…

- O tanara a fost ranita in Munții Bucegi, dupa ce a cazut, duminica, in timp ce afla pe Valea Alba, un traseu inchis turiștilor din cauza zapezii. Salvamontiștii intervin pentru a-i acorda primul ajutor și a o transporta in stațiunea Bușteni. Salvatorii montani intervin duminica pentru a recupera o tanara…