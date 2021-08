Mobilizare masiva a pompierilor din Mehedinți unde un incendiu de vegetație uscata, declanșat luni dupa-amiaza in comuna Devesel, s-a extins cu mare repeziciune. Zece locuințe sunt amenințate de flacari. Aproape 50 de pompieri au fost chemați la intervenție. Potrivit ISU aproape 50 de pompieri intervin cu 6 autospeciale cu apa și spuma pe raza […] The post Alerta in Mehedinți. Aproape 50 de pompieri intervin la stingerea unui incendiu care s-a extins la locuințe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .