Rusia nu si-a confirmat pana acum prezenta militara in Marea Mediterana, dar aliatii sunt in alerta, dupa ce s-a descoperit ca Amiral Gorșkov vine dinspre nord și urmeaza sa intre in zona prin Stramtoarea Gibraltar. Acest lucru da fiori NATO, deoarece nava militara rusa este dotata cu rachete unice in lume. Mai exact, la bordul […] The post ALERTA in Mediterana, Rusia scoate arma suprema! De ce racheta hipersonica Zircon e considerata fara egal in lume first appeared on Ziarul National .