Marina militara a Rusiei a executat foc de avertisment in Marea Neagra asupra unei nave civile care transporta marfa. Marina rusa a tras duminica focuri de avertisment asupra unei nave cargo civile sub pavilion Palau in Marea Neagra. Este vorba despre o nava de razboi a Rusiei care a deschis foc asupra unui vapor ce transporta marfa in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii din Rusia, potrivit agenției ruse de presa Interfax . Incidentul a avut loc duminica in sud-vestul Marii Negre. Nava comerciala calatorea sub pavilion Palau și se indrepta spre Ucraina, a anunțat Ministerul…