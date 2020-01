Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit profesorului Jurgen Haas, trei dintre aceste persoane sunt la Edinburgh si una la Glasgow.In prezent, toate cele patru persoane sunt supuse testelor, la niciun dintre pacienti nefiind confirmata boala.Toti patru au calatorit in Scotia din Wuhan - orasul aflat in centrul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vant pentru marti si miercuri,…

- O fetita de 6 ani a descoperit un mesaj de ajutor al prizonierilor dintr-o inchisoare din China in interiorul unei felicitari de Craciun caritabile vanduta intr-un supermarket Tesco din Marea Britanie.

- Rezultatul alegerilor anticipate din Marea Britanie ofera un sprijin puternic premierului conservator Boris Johnson de a pune in practica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana luna viitoare. Potrivit exit-poll-urilor, Conservatorii au obtinut 368 de mandate, cu 50 mai multe decat la ultimele…

- Astfel, rata de vaccinare impotriva gripei a fost in Estonia de 4,8%, in Letonia de 6,9%, in Slovenia de 11,8%, in Slovacia de 13%, in Lituania de 13,4% si in Romania de 16%. Citeste si Boala care face ravagii in Romania. Alerta de la Centrul Bolilor TransmisibileIn 2017, in randul…

- Ministrul Sanatații analizeaza aceasta posibilitate impreuna cu juriștii Angajații din spitale care primesc șpaga ar putea ramane fara contracte de munca. „Nu cred ca exista o solutie magica, dar trebuie sa iesim din zodia spagii. Sunt spitale din Romania in care acest fenomen nu mai exista. De aceea…

- Doar in acest an, pana in iunie, 41 de teroristi condamnati au fost pusi in libertate, plus 12 suspecti care erau in detentie fara a primi inca un verdict, a precizat Ministerul britanic al Internelor (Home Office). In total, in perioada iunie 2012 - iunie 2019 au fost eliberati din inchisoare 353 de…

- Marea Britanie trebuie sa iși accepte responsabilitatea și vina pentru decesul celor 39 de victime gasite decedate, care se presupun ca ar fi chinezi, gasiți decedați intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, anunța o publicație din China, Global Times.