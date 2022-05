Alertă în Maramureș: Un copil de 13 ani este de negăsit Sambata, 14 mai, la ora 14.50 polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizati telefonic de catre o femeie din comuna Groșii Țibleșului despre faptul ca minorul MAN DUMITRU-CRISTIAN, in varsta de 13 ani a plecat voluntar de la domiciliu in intervalul orar 11:30 _ 13:10 și nu s-a intors. ”La momentul plecarii minorul era imbracat cu o bluza de culoare verde, pantaloni tip sport de culoare albastru inchis și pantofi sport de culoare alba. Semnalmente: inalțime 160 cm, aproxim 45 kg, tuns scurt, brunet cu ochi caprui. Persoanele care detin informații utile cu privire la minorul disparut sunt rugate… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

