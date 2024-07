Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie a fsot, din punctul de vedere al operatorilor de pe litoral, una extrem de agloemrtata, in ciuda temperaturilor caniculare. Cu toate astea, unii turiști au avut parte de mari surprize, fiind obligați sa plateasca o taxa de cearșaf de 200 de lei pe o plaja din Mamaia. De ce s-a ajuns aici…

- Salvatorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea intervin in aceasta dimineata pe plaja la Navodari.Potrivit ISU Constanta se intervine pentru cautarea unui copil in varsta de 4 ani, disparut pe plaja Beach Busy, in Navodari.La fata locului intervine echipajul de prim ajutor . ...

- Cercetarile realizate de Ministerul Sanatații au identificat cea mai sigura plaja din Romania, ideala pentru turiștii care doresc sa se relaxeze pe litoralul nostru, unde riscul de inec este redus. Ministerul Sanatații a desemnat plaja din Mamaia drept cea mai sigura plaja din Romania, in contrast cu…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza pe plaja de la Vadu, judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta, un barbat este in pericol de inec.La fasta locului intervin echipaje SAJ B2 si SMURD C.Citeste si: Interventie de urgenta in Mamaia Nord O persoana, scoasa inconstienta…

- La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 15.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați despre faptul ca MANASES BALASZ, in varsta de 58 de ani, a plecat voluntar in data de iunie a.c., de la locuința sa din localitatea Suatu, spre locul de munca, iar pana in prezent…

- Deși multa lume alege litoralul romanesc, cu stațiunile și plajele de aici, nu intotdeauna și prețurile sunt pe masura serviciilor. Dar, mai exista o șansa, avand in vedere ca vorbim despre plaja secreta din Romania care rivalizeaza cu Grecia. E splendida, iar prețurile sunt incredibil de mici, spun…

- La data de 22 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului AXENTE GAVRIL, de 27 ani, din orasul Navodari, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 iunie a.c., in jurul orei 06.30, acesta a plecat in mod voluntar…

- In data de 9.06.2024, stapanii unui catel din rasa bichon, anunta ca acesta a disparut dintr un hotel din Eforie Nord. Cainele este alb, slab, cu varsta de 3 ani si raspunde la numele Boris. La momentul disparitiei, purta un ham de culoare rosie.Stapana catelului ii roaga pe cei care l au vazut sa o…