- Soferul masinii a fost retinut, potrivit site-ului BBC. Incidentul a avut loc la ora locala 7.30 (9.30 ora Romaniei). Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat in barierele de securitate ale Parlamentului britanic. La fata locului au sosit imediat forte de politie…

- Mai multe persoane ar fi fost ranite. Politistii inarmati au inconjurat masina si pot fi vazuti cum il scot din vehicul pe sofer, in jurul orei locale 08:00. Scotland Yard a anuntat ca un barbat a fost arestat iar zona a fost evacuata.

- O masina a intrat in barierele de securitate de la Parlamentul din Londra, iar un barbat a fost arestat, a anuntat politia, scrie The Telegraph, conform News.ro . Politistii inarmati au inconjurat masina si pot fi vazuti cum il scot din vehicul pe sofer, in jurul orei locale 08:00. Scotland Yard a anuntat…

