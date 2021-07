Alerta in judetul Tulcea. Zeci de hectare incendiate. Focul pus intentionat (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani.Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (IJSU), conducatorul auto a observat ca iese fum din compartimentul motor, a evacuat imediat calatorii și a sunat imediat dupa ajutor.La…

- Un adapost de animale dintr-o localitate din Caransebeș a ars in totalitate, luni, in urma unui incendiu. Pompierii militari au apreciat ca focul ar fi fost pus intentionat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.

- O casa din localitatea Bodestii de Jos a fost incendiata intentionat, in noaptea de marti spre miercuri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, locotenentul Irina Popa. Interventia a avut loc in jurul orei 23,45, la fata locului…

- UPDATE 20.00 Nicio persoana nu a fost afectata de incendiu, iar pacienții au fost relocați in incinta spitalului, a mai transmis ministerul Sanatații.Potrivit unor surse Realitatea Plus, focul ar fi izbucnit de la o instalație electrica, in zona plafonului.STIREA INIȚIALA"Ministerul Sanatații informeaza…

- Incendiul care a izbucnit marti seara la Spitalul de copii din Iasi a fost lichidat, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, potrivit agerpres.ro. Focul s-a manifestat intr-un salon, pe o suprafata de circa 15 mp. Nu sunt raportate victime, arata sursa citata. ISU…

- Incendiul puternic izbucnit marti noaptea la un depozit de mase plastice din municipiul Barlad a pornit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric produs la un cablu electric, au anuntat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Un incendiu uriaș a cuprins o fabrica de frigidere, din județul Timiș. Din primele informații furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a luat foc hala a unui producator de frigidere, din comuna Șag, județul Timiș. UPDATE ora 01.30 Pentru optimizarea misiunii, Inspectoaratul…

- Accidentul a fost anunțat la 112 la ora 1.55, fiind vorba de un autoturism in care se aflau cinci persoane, care a intrat in coliziune cu un copac in apropiere de localitatea Lunca.Au intervenit de urgența doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Babadag a ISU Delta Tulcea cu o autospeciala de stingere…