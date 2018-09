Stiri pe aceeasi tema

- De ce ne-a fost frica nu am scapat! Buzaul intra oficial in randul județelor cu pesta porcina africana. Suspiciuni de boala au fost confirmate la Patarlagele, in satele Lunca și Marunțisu, și la Panatau, potrivit unor surse ANSVSA. Urmeaza ca autoritațile sa urmeze pașii care se impun in acest caz.…

- Pompierii au scos miercuri, 29 august, din apele Muresului cadavrul unui porc, preluat ulterior de DSVSA, care a prelevat probe ce urmeaza a fi analizate pentru a se stabili daca animalul era bolnav de pesta porcina africana. „La solicitarea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Daca se va confirma, acesta ar fi al patrulea caz de pesta porcina africana din judetul Galati. Primele trei au fost descoperite in urma cu cateva saptamani in localitatea Suceveni (doua in sat si unul la o stana), unde au fost ucisi preventiv circa 200 de porci.

- Alerta epidemilologica in judetul Calarasi. Pesta porcina africana a fost confirmata, miercuri, 15 august, in doua gospodarii din comuna Borcea, localitate aflata la granita cu judetul Ialomita, la doi pasi de municpiul Fetesti.

- Autoritatea Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) a transmis vineri ca a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in judetul Galati, autoritatile luand masuri pentru prevenirea raspandirii bolii, prin sacrificarea porcilor si dezinfectia exploatatiei afectate.

- Specialistii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au confirmat focare de pesta porcina africana (PPA) in gospodarii din 29 dintre cele circa 140 de localitati din judetul Tulcea, a declarat luni, directorul institutiei, Mitica Tuchila.

- Boala este extrem de agresiva si poate duce la mortalitate de 100% in fermele de porci. Transportul de porci vii si de carne dinspre Tulcea spre alte judete a fost interzis. Boala a fost confirmata in urma analizelor de laborator.