Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje, primul este o AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU valabila pentru zona montana a județului Dambovița in intervalul 12 iunie, ora 10 – 13 iunie, ora 10. In intervalul menționat vor fi averse torențiale, grindina, iar local cantitațile de apa vor fi de 30…40 l/mp și izolat de [...]