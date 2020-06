Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 20 iunie, in jurul orei 18:45, Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din orașul Borșa, județul Maramureș, a fost urcata cu forța de catre un tanar, intr-un autoturism de culoare neagra, pe strada Dragoș Voda in zona Peco din orașul Borșa, care și-a continuat deplasarea intr-o direcție necunoscuta.

- Alexandra Dorina Timiș, o fata de 14 ani din Borșa, Maramureș, este cautata de mai bine de o saptamana de poliție și familie, dupa ce a disparut de acasa in noaptea de 16 spre 17 mai. Duminica, 17 mai, o femeie din Borșa a sesizat poliția prin apel la numarul unic de urgența 112 despre […] Source

- Programul de lucru cu publicul ramane suspendat la ghiseele organizate la nivelul IPJ Maramures din Baia Mare, Str. Scolii nr.1 si Sighetu Marmatiei, Vișeu de Sus, Borșa și Targu Lapuș pentru perioada starii de alerta. Pentru situatiile urgente care impun eliberarea certificatelor de cazier judiciar…

- Asezat pe valea Izei, Ieudul este un sat cu o istorie foarte veche. In secolul al XIV-lea era domeniul lui Balc, urmasul voievodului Dragos, intaiul descalecator al Moldovei. La Ieud, in Maramures, se afla centrul puterii sale; aici au ramas si urmasii lui, Balestii, care au strabatut veacurile pana…

Alerta la Borșa in urma cu puțin timp. O CASA a luat FOC! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, in Poiana a izbucnit un incendiu. Potrivit informatiilor furnizate de ISU Maramures,…