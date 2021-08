Alertă în Japonia. Peste un milion de oameni avertizați să-și părăsească locuințele Peste un milion de persoane din Japonia au fost avertizate sa-și paraseasca locuințele și sa-și caute adapost din cauza ploilor torențiale. Corespondentul BBC transmite ca cele mai grav afectate zone sunt in vestul Japoniei. O femeie a murit dupa ce doua case au fost distruse in urma unei alunecari de teren in prefectura Nagasaki, iar soțul acesteia și fiica ei sunt dați disparuți. Televiziunile au transmis imagini cu case inundate, localnicii deplasandu-se pe strazi maturate de viituri. Localnicii au fost indemnați sa caute pe cat posibil sa se puna la adapost. Experții au anunțat ca acestea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

