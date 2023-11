Cel mai mare vulcan activ din Europa, Etna, a erupt in noaptea de vineri spre sambata, insa nu au fost raportate pagube. Institutul italian de geofizica si vulcanologie (INGV) a ridicat nivelul de alerta cu o treapta, de la galben la portocaliu. Etna a expulzat lava, dar fara sa fie inregistrati nori uriasi de cenusa. De asemenea, nu a fost modificat programul de pe Aeroportul Catania situat pe insula. Etna are o altitudine de peste 3300 de metri, fiind un simbol al Siciliei. The post Alerta in Italia, dupa ce a erupt vulcanul Etna appeared first on Puterea.ro .