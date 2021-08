Alertă în industria auto: stocurile de cipuri, cel mai scăzut nivel din istorie Stocurile sunt la cel mai scazut nivel din istorie, iar deficitul global de aprovizionare cu cipuri se va prelungi pana in 2022, a avertizat producatorul german de semiconductori Infineon. “Este cea mai grava penurie din ultimii 30 de ani și afecteaza semnificativ industria auto, inclusiv cea germana. 83% dintre intreprinderi au fost afectate, in creștere […] The post Alerta in industria auto: stocurile de cipuri, cel mai scazut nivel din istorie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

