- Un barbat din judetul Ilfov si-a agresat sotia si apoi s-a baricadat in locuinta cu fiul in varsta de cinci ani. Acesta a amenințat ca il va ucide pe copil și apoi se va sinucide. „La data de 4 mai 2023, IPJ Ilfov a fost sesizat de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de catre…

