Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de oameni au murit si peste 100 au fost raniti in incendiile de vegetatie de amploare din Grecia. Majoritatea victimelor se aflau intr-o statiune, care a fost inconjurata de flacari.

- Incendiile s-au declansat si in contextul unui val de caldura care s-au abatut asupra tarii, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius. Potrivit serviciilor meteorologice, conditiile ar urma sa ramana dificile marti.

- Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Japonia a fost zguduita in aceasta dimineața de un cutremur devastator. Potrivit oficialilor, seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter, iar unda șocului a distrus mai multe cladiri, șosele și au izbucnit mai multe incendii. Cel puțin trei oameni au murit și alți peste 200 au fost…

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…

- O explozie produsa duminica intr-o moschee in provincia Khost din estul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 17 morti si 34 de raniti, anunta surse locale citate de agentia Reuters. Moscheea era folosita si ca centru de inregistrare a votantilor pentru alegerile legislative ce vor avea…

- Ministerul Sanatatii afgan a anuntat ca cel putin 21 de persoane au fost ucise, inclusiv un fotograf AFP si alti trei reporteri, si 27 sunt ranite in urma dublului atentat sinucigas comis luni dimineata la Kabul, in zona Shashdarak din apropierea Ambasadei SUA si agentiei afgane de informatii...