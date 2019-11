Alertă în Germania! Stare de urgenţă nazistă la Dresda Dresda, capitala landului Saxonia, este vazut de mai mult timp ca un bastion al miscarii de extrema-dreapta si ca loc de nastere al gruparii antiislamice Pegida. Consilierii locali din Dresda, oras care candideaza pentru a deveni Capitala Europeana a Culturii in 2025, au adoptat o rezolutie in care se precizeaza sa sunt necesare mai multe actiuni pentru rezolvarea problemei. Opozantii spun insa ca este prea mult. "'Nazinotstand' inseamna, ca in cazul crizei climatice, ca avem o problema serioasa. Este amenintata societatea democratica deschisa", a declarat pentru BBC Max Aschenbach,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

