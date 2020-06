Stiri pe aceeasi tema

- Premierul landului Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, considera ca muncitorii romani și bulgari au adus coronavirusul in Germania, care apoi s-a raspandit din cauza condițiilor in care sunt cazați și in care muncesc.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament:…

- Romanii și bulgarii sunt la originea unor focare de coronavirus din Germania, nu masurile de relaxare, spune Armin Laschet premierul landului Renania de Nord-Westfalia dupa aparitia noului focar de COVID-19. "Ce spune acest focar despre masurile de relaxare de pana acum?" a fost intrebat de…

- Romanii si bulgarii sunt la originea unor focare de coronavirus din Germania, nu masurile de relaxare, spune premierul landului Renania de Nord-Westfalia. Oficialul german sustine ca muncitorii romani si bulgari au adus virusul, care apoi s-a raspandit din cauza conditiilor in care sunt cazati si in…

- Politia germana a desfasurat miercuri mai multe operatiuni de combatere a criminalitatii, cu cel putin zece raiduri efectuate in sase landuri diferite, relateaza DPA. Raidurile, care au vizat activitati de crima organizata precum traficul de persoane si frauda online, fusesera amanate din cauza crizei…

- Inca 80 de romani care lucrau intr-un abator din Germania s-au infectat cu noul coronavirus. In total, 130 de angajați ai intreprinderii din landul Renania de Nord-Westfalia au fost testați pozitiv cu COVID-19, iar 60% dintre aceștia sunt cetațeni romani, informeaza Ministerul de Externe de la București.

- MAE a anuntat ca 80 de muncitori care lucrau la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia au coronavirus. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, starea celor 80 de persoane diagnosticate cu Covid 19 este buna. In total in aceasta unitate au fost testati pozitiv 130 de lucrptori. Cei 80 de muncitori…

- Aproximativ 80 de romani care lucreaza la o companie de prelucrare a carnii din localitatea germana Coesfeld, landul Renania de Nord-Westfalia, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), potrivit Agerpres. MAE precizeaza ca, potrivit datelor preliminare…

- Alti 80 de muncitori romani, infectati cu coronavirus in Germania. Anuntul facut de MAE si reactia autoritatilor germane Cel putin 80 de romani au fost confirmati cu coronavirus in Germania. Toti lucreaza la un abator din landul Renania de Nord-Westfalia, in vestul tarii. In total, la acea unitate au…