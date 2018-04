Stiri pe aceeasi tema

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat…

