Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 21.30 Reprezentanții IPJ Cluj a anunțat ca baiatul a fost gasit. Pe durata plecarii nu a fost victima vreunei infracțiuni.MINOR PLECAT VOLUNTARLa data de 30 iunie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre la faptul ca GRIGUTA VASILE IONUȚ, in varsta de 14 ani, din localitatea…

- Politistii au solicitat ajutorul populatiei pentru identificarea unui baietel de 11 ani care a disparut in cursul zilei de sambata in orașul Botoșani, relateaza Agerpres.Baiețelul a parasit, sambata, domiciliul din municipiul Botoșni pentru a se deplasa pe Pietonalul Unirii, unde trebuia sa se intalneasca…

- Politistii din Olt au fost solicitati pentru depistarea unui minor, in varsta de 15 ani, care a plecat voluntar de la domiciliul sau, din comuna Traian, judetul Olt, si nu a mai revenit. Potrivit IPJ Olt, la data de 24 iunie a.c., ora 10.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 5 Deveselu…

- Polițiștii sunt in alerta, de patru zile, dupa dispariția unui barbat din județul Buzau. In data de 13 mai 2024, oamenii legii au fost sesizați in legatura cu dispariția de la domiciliu a lui Florin Marangoci, un barbat in varsta de 61 de ani

- UPDATE ,,Minorul a fost gasit, din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni.” , a precizat Biroul de Presa al IPJ Buzau. *ȘTIRE INIȚIALA IPJ BUZAU anunța ca, azi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost sesizați cu privire la faptul…

- Sunt clipe grele pentru mama unei tinere, de 23 de ani, care a plecat de acasa, marți dupa-amiaza, iar de atunci nu mai știe nimic de ea. Rebeca Alberta Vasilica a fost vazuta ultima data la locuința familiei, din satul Voia, comuna Crangurile. Femeia a așteptat in zadar ca fiica ei sa se intoarca acasa…

- Sunt clipe grele pentru mama unei tinere, de 23 de ani, care a plecat de acasa, marți dupa-amiaza, iar de atunci nu mai știe nimic de ea. Rebeca Alberta Vasilica a fost vazuta ultima data la locuința familiei, din satul Voia, comuna Crangurile. Femeia a așteptat in zadar ca fiica ei sa se intoarca acasa…

- ”La data de 8 aprilie a.c., in jurul orei 00:20, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 7 Daneasa au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul ca fiica sa, PANTAN ROXANA-ANA-MARIA, in data de 7 aprilie a.c., ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau si nu…